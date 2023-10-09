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تعميم لنهرا الى المخاتير لمنع اعطاء افادات سكنية لاي تجنبي

9
OCTOBER
2023
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ترأس محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا اجتماعا في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، ضم امين سر عام المحافظة القائمقام ايمان الرافعي، رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمر الدين، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، قائمقام بشري ربى الشفشق، قائمقام المنية الضنية جان الخولي، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، رئيس دائرة امن عام الشمال المقدم عازار الشامي، رئيس دائرة امن عام طرابلس المقدم طلال حمدان ومخاتير قضاء طرابلس.

وبحث المجتمعون في كيفية اعطاء افادات سكن للنازحين السورين والتنسيق التام بين البلديات والمخاتير.

وفي الاطار نفسه، اصدر المحافظ نهرا نهرا تعميماً للمخاتير طلب فيه عدم تنظيم أي معاملة أو افادة متعلقة بالأحوال الشخصية لأي شخص أجنبي، وجاء في نص التعميم :

"حضرة رئيس رابطة مخاتير قضاء طرابلس، استنادا الى كتاب معالي وزير الداخلية والبلديات رقم ٤٢/ص.م. تاريخ

٢٠٢٣/٥/٢ والتعاميم ذات الصلة.

يُطلب اليكم التعميم على كافة مخاتير قضاء طرابلس عدم تنظيم أي معاملة أو افادة متعلقة بالأحوال الشخصية لأي شخص أجنبي قبل ضم ما يُثبت تسجيله وفق افادة صادرة عن البلدية المعنية ضمن نطاق سكنه".

 

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