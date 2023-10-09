إصابة 3 جنود إسرائيليين في تبادل إطلاق نار مع مسلحين من لبنان

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أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن "إصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار مع مسلحين تسللوا من لبنان".

وفي وقت سابق لهذا الإعلان الإسرائيلي، أعلن النّاطق الرّسمي باسم قوّة "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أنّ "جنود حفظ السّلام التّابعين لليونيفيل رصدوا بعد ظهر هذا اليوم، انفجارات بالقرب من بلدة البستان في جنوب غربي لبنان".



وأشار في بيان، إلى "أنّنا بينما نعمل على جمع المزيد من المعلومات، فإنّ رئيس بعثة "اليونيفيل" اللّواء أرولدو لاثارو، على اتصال مع الجهات المعنيّة، ويحثّهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النّفس، واستخدام آليّات الارتباط والتّنسيق الّتي تضطلع بها "اليونيفيل"، لمنع المزيد من التّصعيد والخسائر في الأرواح".