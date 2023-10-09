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يزبك: لعدم تجاوز الخط الأحمر وإلا!

9
OCTOBER
2023
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اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك أن "كل المقاومين هم جنود غزة، ولن نترك فلسطين، وعندما يتجاوز الجيش الإسرائيلي حدوده والخط الأحمر سوف يرى ما لم يتوقع من المقاومة الإسلامية في لبنان ومن محور المقاومة".

جاء ذلك خلال مراسم رفع راية فلسطين على تلة عين بورضاي على مشارف مدينة بعلبك، بحضور مسؤول منطقة البقاع في الحزب حسين النمر وأعضاء من قيادة المنطقة، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل، وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية.

وتابع يزبك، "معركة طوفان الأقصى هي معركة الجميع، قدمنا وسنقدم الشهداء تلو الشهيد حتى يتم التحرير، وتعود الأمة إلى أصالتها، وتعود القضية الفلسطينية أولى أولويات الأمة وكل عاشقي الحرية، فتحية إلى فلسطين وتحية إلى أبطالها، وتحية الى الذين عبروا السدود من اجل أن تحيا وتتحرر فلسطين، تحية إلى تلك الأيدي والسواعد، وتحية للذين خططوا فأحكموا ووفقوا، وتحية إلى الذين أدهشوا العالم بحكمتهم وصبرهم وتحملهم، لوفائهم بوعدهم بعدم السماح يأن يدنس الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".


وختم يزبك، "المقاومون انطلقوا بقوافلهم وما زالوا يقاتلون ويواجهون هذا العدو في عقر داره التي احتلها، إيذانا بعودة فلسطين إلى أهلها، وعودتنا جميعا إلى فلسطين، فتحية لكل القادة والشهداء، ونسأل الله للجرحى الشفاء والعافية، ولفلسطين وللأمة العربية والإسلامية العزة والانتصار، ولأعدائنا من الشيطان الأكبر وربيبته الإسرائيلية العالمية والأدوات وسعاة التطبيع من هنا أو هناك، لهؤلاء الذل والهوان".

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