سعود لجوقة "كوهين" في لبنان: لازملكم برميل مي باردة يوعيكم..!

A + A -

كتب الصحافي غسان سعود عبر حسابه على منصة "أكس":

هلا جوقة كوهين عنا، حتردد من بعده " العالم كله يدعم اسرائيل.. ايران الجزائر الكويت وحزب الله يدعمون الفلسطينيين. مبروك عليكم" ضروري تسالوا الهبلان بركي بيسالوا صديقهم كوهين عن مساحة وعدد سكان الصين عن مساحة وعدد سكان الهند عن مساحة وعدد سكان الدول "ستان" عن مساحة وعدد سكان تركيا عن مساحة وعدد سكان روسيا عن مساحة وعدد سكان البرازيل عن مساحة وعدد سكان العراق عن مساحة وعدد سكان ماليزيا وتايلاندا واندونيسيا هول يلي مفتكرين انه "العالم كله" هو اميركا وكم دولة باوروبا لازملهم برميل مي باردة يوعيهم..