ميقاتي: أولويتنا حفظ الأمن والاستقرار بالجنوب وتحصين لبنان يقتضي الإسراع بانتخاب رئيس

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان، أنّ "ميقاتي تابع الوضع في جنوب لبنان، عبر سلسلة من الاتصالات الدّوليّة والعربيّة والمحليّة. كما تلقّى اتصالات من عدد من رؤساء الدّول والحكومات في الإطار ذاته".
وأشار إلى أنّ "الاتصالات الّتي قمت بها، أكّدت حرص الدّول الصّديقة والشّقيقة على بقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع المتفجّر في الأراضي الفلسطينيّة، وحمايته".
وجدّد ميقاتي التّأكيد أنّ "تحصين لبنان في وجه التّطوّرات العاصفة، يقتضي الإسراع في انتخاب رئيس جديد ووقف التّشنّجات السّياسيّة القائمة، فالخطر الّذي يتهدّد لبنان لا يصيب فئةً معيّنةً أو تيّارًا سياسيًّا واحدًا، بل ستكون له، لا سمح الله، انعكاسات خطيرة على جميع اللّبنانيّين وعلى الوضع اللّبناني برمّته".
وفي الملف الفلسطيني، لفت إلى أنّ "ما يجري داخل الأراضي الفلسطينيّة هو نتيجة حتميّة لنهج العدو الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني ومطالبه المحقّة. أمّا الحلّ لهذا الصّراع المفتوح على الدّمّ، فيبدأ بتحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليّاته في الضّغط على إسرائيل لحملها على العودة إلى خيار السّلام بمرجعيّاتها المعروفة، لا سيذما مبادرة السّلام العربيّة الّتي صدرت عن قمة بيروت العام 2002؛ وما عدا ذلك فهو إمعان في الدّوران في دوّامة العنف الّتي لن تفيد أحدًا".