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تحذير من انتقال "البق" إلى لبنان!

9
OCTOBER
2023
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طالب رئيس" التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البرفسور رائف رضا، "الحكومة اللبنانية بالتحرك لوضع خطة لمراقبة المسافرين والقادمين من أوروبا عموما وفرنسا وبلجيكا خصوصا بعد الانتشار السريع لحشرات البق الذي وصل إلى مطار شارل ديغول ومحطات القطار والفنادق والاماكن السكنية، خصوصا في فرنسا وحاليا في بلجيكا وغيرها".

وأشار إلى أن "بق الفراش يتكاثر بسرعة مذهلة حيث أن كل حشرة تبيض مائة بيضة، وكل بيضة تتحول إلى حشرة وتختبىء في الملابس والفراش والحقائب وسواها".

كما وطالب الحكومة اللبنانية بإجراء الاحتياطات اللازمة، عبر "تعقيم المطار ووضع اجهزة حرارة فوق 55 درجه مئويه لتعقيم الحقائب دون فتحها والطلب من القادمين غسل الملابس والاغراض الشخصية بالماء الساخن بدرجة حرارة اقلها ستون درجه مئويه، في بيوتهم مع الاحتياطات في فتح الحقائب، والا ستنتقل هذه الحشرات إلى الغرف ومن طبقة سكنية إلى أخرى وهكذا إلى الأحياء، مع الانتباه إلى الفراش, الاسرة, فتوحات الخشب و المفروشات الخشبية. وفي حال الاستهتار بهذه الوقايه سنسمع قريبا بانتشار بق الفراش على مستوى كبير في لبنان وبخاصة في ظل الاوضاع الصحية و الاقتصادية المتردية، مذكرين الدولة و الجميع بأن درهم وقاية خير من قنطار علاج".

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