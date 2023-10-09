أمطارٌ مصحوبة بِبرق ورعد..!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل وهطول امطار متفرقة تشتد احيانا ، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



وجاء في النشرة التالي:



الحال العامة: طقس خريفي متقلب نسبيا يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، مع احتمال أمطار محلية خفيفة لهذا اليوم حيث يتأثر الثلاثاء بمنخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا يؤدي الى هطول امطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ، ثم تنحسر تدريجيا بدءا من مساء الثلاثاء.

الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين: غائم اجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، و احتمال امطار خفيفة بخاصة في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة تشتد احيانا وضباب على المرتفعات.



الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل ، وهطول امطار متفرقة تشتد احيانا ، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل و دون تعديل على الساحل، مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.



الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل و دون تعديل على الساحل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.