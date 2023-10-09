أميركيون من بين قتلى حرب حماس وإسرائيل

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قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن "العديد من المواطنين الأميركيين لقوا حتفهم منذ بدء الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل"، مضيفا أن "المسؤولين الأميركيين ما زالوا على اتصال مع نظرائهم الإسرائيليين".

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) نقلا عن مذكرة أميركية أن "ثلاثة أميركيين على الأقل قتلوا في أعقاب هجوم حماس".

وكان قد أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"دعم إضافي" لإسرائيل إثر هجمات حماس، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد، مشيرًا إلى أن "بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها إلى إسرائيل".



وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان إن "حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة معدات وموارد إضافية، بينها ذخائر".

وأضاف أنه وجه حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.

واعتبرت حماس، أن إعلان الولايات المتحدة تقديم مساعدة عسكرية إضافية الى إسرائيل يمثل "مشاركة فعلية في العدوان" على الفلسطينيين.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في بيان إن "إعلان الولايات المتحدة استقدام حاملة طائرات للمنطقة لدعم الاحتلال في عدوانه على شعبنا، هو مشاركة فعلية في العدوان على شعبنا، ومحاولة لترميم معنويات جيش الاحتلال المنهارة بعد هجوم كتائب القسام".

وأكد أن "هذه التحركات لا تُخيف شعبنا ولا مقاومته التي ستواصل دفاعها عن شعبنا ومقدساتنا في معركة +طوفان الأقصى+".