living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«طوفان الأقصى» مستمر

9
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: أكثر من 700 قتيل ومئات الجرحى حصيلة طوفان الأقصى الذي أغرق وحاصر الاحتلال حتى ليل أمس.

 

وفي أيام لن تكون كما قبلها، لا تزال رصاصات المقاومة تقتل وتأسر المزيد من جنود الاحتلال، في وقت بدأت تستجدي حكومته وقف أي تصعيد على جبهات أخرى وتتحرك دول لإجلاء رعاياها وسط تحرك أميركي متسارع لإمداد كيان الاحتلال بالمساعدات العسكرية وتحريك حاملات الطائرات استعداداً للسيناريوهات الأصعب.

 

وتواصلت فيه أمس عملية «طوفان الأقصى»، باشتباكات ضارية يخوضها المقاومون مع جنوده في مستوطنات غلاف غزة، في وقت ارتفعت حصيلة قتلى العدو إلى 700 والإصابات إلى أكثر من 2159 بينهم 350 في حالة الخطر الشديد، إضافة إلى 100 أسير.

 

إعلام العدو كشف أنه من بين القتلى في صفوف جيش الاحتلال في غلاف غزة قائد كتيبة الاتصالات، ونائب قائد وحدة ماجلان، وقائد سرية، وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية، وقائد كتيبة الحوسبة 481، وقائد طاقم في وحدة دوفدوفان.

 

وأكدت وسائل إعلام العدو أن هناك اشتباكات عنيفة مع مقاتلين من الفصائل الفلسطينية تمكنوا من الدخول إلى عسقلان وسيطروا على مركبة لجنود العدو الإسرائيلي.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   