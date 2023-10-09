تضامن لبناني واسع مع فلسطين من الجنوب الى الشمال

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

تميز اليوم الثاني من الحرب القاسية بين آلة الحرب الاسرائيلية ممثلة بالطائرات والدبابات والبحرية والمسيرات ورجال الكوماندوس، بتضامن لبناني واسع من الجنوب الى الشمال، ممثلاً بتجمعات واعتصامات ولقاءات تضامنية ومسيرات، ابرزها، بعد بيروت، في صيدا، حيث دعا نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان بسام حمود انصار الجماعة للاستعداد الجدي للانخراط في «المعركة ضد العدو الصهيوني».



وفي طرابلس نظم المؤتمر الشعب اللبناني وقفة تأييد ونصرة «للمقاومين الابطال».. وبعد الوقفة انطلقت مسيرة سيارات تصدع بالاغاني والاناشيد الثورية.