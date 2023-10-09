عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 تشرين الأول 2023

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الأخبار: غزة أكثرنا جدارة بالحب





الديار: الجيش «الإسرائيلي» يفشل في السيطرة على غلاف غزة... وإعلامه يُعلن سقوط 700 قتيل وألفيّ جريح

نتانياهو يُحضّر لـ«حرب غير مسبوقة»... صواريخ المقاومة تقصف «تل ابيب»... والطيران المدني يُوقف رحلاته





نداء الوطن: السنيورة يُحيّي المقاومة في غزّة ويرفض "توريط لبنان"

تحذير دولي من جبهة الجنوب و"الحزب" يتوعّد بـ"دخول المستوطنات"

نداء الوطن: السنيورة يُحيّي المقاومة في غزّة ويرفض "توريط لبنان"

تحذير دولي من جبهة الجنوب و"الحزب" يتوعّد بـ"دخول المستوطنات"



الجمهورية: مواجهة في شبعا لم تتوسع



البناء: المقاومة في غزة تفرض إيقاع حرب الكرامة الفلسطينية على الكيان وجيشه والمنطقة والتطبيع والعالم / قتلى الاحتلال يقاربون الـ 1000 والأسرى أكثر من 100… والعملية مستمرّة خلف الخطوط/ الكيان مرتبك… وواشنطن تستنفر للنجدة… وحزب الله يوجه رسالة الجهوزية… والاحتمالات مفتوحة/



اللواء: لبنان يتضامن مع فلسطين.. ورسالة نارية من حزب الله

بلينكن: نبذل جهوداً لعدم اندلاع جبهة جديدة

النهار: لبنان "على شفير" التداعيات اللاهبة للعملية الصاعقة



?l'orient le jour: Après le choc, comment Israël peut-il répondre à l’offensive du Hamas