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أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 تشرين الأول 2023

9
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن جلب حاملة الطائرات الأميركية يزيد شعور المستوطنين بالهلع ويمكن تفسيره استعداداً لإخلاء حاملي الجنسية الأميركية عند تدهور الأوضاع وجعل الحاملة قاعدة لتجميع الذخائر وتسليمها تباعاً لعدم القدرة على تأمين كمية كبيرة من الباتريوت وقذائف الهاوتزر 155 ملم وحرمان أوكرانيا منها، فتصبح الحاملة مستودعاً مشتركاً لجبهتي الكيان وأوكرانيا بالمفرق لا بالجملة.

 

خفايا

توقع مصدر أمني أن يصل عدد قتلى الاحتلال إلى 1000 قتيل ووصف عملية المقاومة بالحرب التي يصعب إنهاؤها لأن كيان الاحتلال لا يستطيع وقف الحرب دون انتصار لا يملك أدوات تحقيقه، وقد تدفعه المخاطرة بعمل كبير إلى مواجهة فوق طاقته. ورجح استمرار النار مشتعلة دون خيارات نوعيّة. وهذا يناسب المقاومة حتى نضوج أحد خيارين مفاوضات تحقق أهدافاً كبرى مثل تحرير الأسرى وفك الحصار وضمانات حول الأقصى أو اندلاع المواجهة الشاملة نحو بدء حرب التحرير الكبرى.

 

 


اللواء: أسرار

لغز
لاحظت أوساط إقتصادية أن التدهور الأخير في سعر صرف الليرة السورية حصل سريعاً إثر توقف العمل بمنصة «صيرفة» إثر خروج رياض سلامة من حاكمية المركزي!

 

غمز

أبدى رجل أعمال لبناني مقيم في المملكة العربية السعودية إستعداده لتصليح أبواب ونوافذ السرايا الحكومي والتي أصيبت بأضرار فادحة بإنفجار المرفأ منذ أكثر من ثلاث سنوات!

 


همس

تساءل قطب سياسي مخضرم عن خلفيات توقيت وأهداف الزيارة المفاجئة التي قام بها مسؤول بارز إلى دولة عربية الأسبوع الماضي!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يرجح أن يتراجع المسؤولون القطريون عن حماستهم تجاه ملف الرئاسة اللبنانية لمصلحة تطورات قطاع غزة، ما يعني احتمال أن يطول الشغور كثيراً.

 

تبيّن أنّ لجوء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى تعيين بعض مفتي المناطق أعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أتى بعد الإخفاق في إيصال مرشحين محسوبين على دار الفتوى إلى المجلس بالإنتخاب.

 

يتردد أنّ بعض العائلات الجنوبية سارعت إلى ترك المنطقة خشية من تطورات عسكرية.

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