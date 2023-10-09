ملف النزوح السوري بقي في دائرة الضوء

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

بقي ملف النزوح السوري في دائرة الضوء من بوابة توسّع رقعة الإشكالات بين اللبنانيين والنازحين الى مناطق عدة. فبعد الدورة والجديدة والسبتية وجل الديب، وقع إشكالٌ كبير مساء أمس في بيصور قضاء عاليه، بين أبناء البلدة ونازحين سوريين، ممّا أدى الى وقوع جريحين من آل ملاعب بطعنهم بسكين وجرحى من السوريين.



وفي التفاصيل، فقد بدأ الإشكال على خلفية طلب إخلاء أحد المنازل التي يسكنها سوريون ما تسبب بإشكال كبير، فأقدم نازح سوريّ على قطع إصبع أحد شبان المنطقة بساطور وجرح آخر.



ونُقل الشبّان من آل ملاعب الى مستشفى الشحار الغربي، بينما تمّ تطويق البلدة من قبل الجيش اللبناني ومخابرات الجيش.