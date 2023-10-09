المقاومة في لبنان بجهوزية تامة للدخول في المعركة... وتُعُدّ للإسرائيليين مفاجآت أشد إيلاماً

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشارت مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء” الى أن “المقاومة في لبنان بجهوزية تامة للدخول في المعركة إلى جانب المقاومة في غزة في أي وقت يراه محور المقاومة مناسباً، وتُعُدّ للإسرائيليين مفاجآت أشد إيلاماً مما يشهده غلاف غزة اليوم”، لافتة الى أن “المقاومين على أتم الاستعداد لتنفيذ طلب قيادة المقاومة والسيد حسن نصرالله بالدخول الى الجليل”، موضحة أن “دخول حزب الله الحرب بشكل واسع مرتبط بالتطورات في فلسطين”.



ووفق ما يشير خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية لـ”البناء” فإن “حزب الله أراد من خلف استهداف مواقع الاحتلال في مزارع شبعا توجيه إنذار لـ”إسرائيل” بعدم التمادي في العدوان على غزة، وإلا فسوف ينفجر الوضع على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة”.



وأراد الحزب من العملية وفق الخبراء، الردّ على كل الرسائل والتهديدات لا سيما على الرسالة التي وصلته من فرنسا عبر قناة رسمية ومضمونها “التمني المشدّد” لعدم التصعيد في الجنوب.



لكن الخبراء يستبعدون توسّع الجبهة الجنوبية في هذه المرحلة بسبب إرباك جيش الاحتلال وحكومته بجبهة غزة بعد الضربة التي أصابت العدو بـ”النخاع الشوكي” وبالتالي لا يستطيع فتح جبهة جديدة في لبنان، ويرى الخبراء أن “لا خيار أمام “إسرائيل” إلا التفاوض مع حركة حماس وفق قواعد اشتباك جديدة”، متوقعاً مفاوضات طويلة غير مباشرة على نقاط أربع: “تبادل الأسرى وإخلاء المستوطنات وضمانات في المسجد الأقصى ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزّة”.