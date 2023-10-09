إعلام العدو: خسائره 700 قتيل حتى الآن والفي جريح

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تجري حرب ضارية بين جيش العدو الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، فالعدو يحشد كل طاقاته من طيران ودبابات ومدفعية، وصواريخ والقبة الحديدية، واجهزة باتريوت المضادة للصواريخ، فيما المقاومون من كتائب القسام ما زالوا ينتشرون في الحقول بين حدود قطاع غزة والحواجز «الاسرائيلية» في تجاه الضفة الغربية.

وقد حاولت الوية «اسرائيلية» السيطرة على هذه الحقول لكن دون جدوى، فيما اعلن إعلام العدو ان خسائره 700 قتيل حتى الآن والفي جريح. والجديد في الامر، ان رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو اتصل بأكثر من 10 رؤساء دول ووزراء ليطلب دعمهم لـ»حرب غير مسبوقة»، وقد اعلنت وسائل الاعلام «الاسرائيلية» ان نتانياهو سيطلق هذه الحرب خلال 48 ساعة المقبلة.