أبو زيد: عملية طوفان الاقصى أفضل رد على تعنّت الدولة العبرية

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حيّا النائب السابق أمل أبو زيد العملية النوعية التي نفّذتها "حركة حماس" في غلاف غزة، وكتب على منصة "إكس": "العملية الاستراتيجية التي نفّذتها "حركة حماس" بنجاح وشجاعة في غلاف غزة أعادت إلى الاذهان حرب تشرين عندما فاجأت الجيوش العربية اسرائيل وعبرت إلى سيناء والجولان وأثبتت أن مقولة الجيش المتفوّق الذي لا يُقهَر هي مقولة بعيدة عن الواقع وأن هذا الجيش هو أوهن من بيت العنكبوت".

واضاف "إن عملية "طوفان الاقصى" التي هزّت الكيان الاسرائيلي شكّلت أفضل رد على تعنّت الدولة العبرية وعبّرت عن عزيمة الشعب الفلسطيني المتمسك بقضيته وبحقه في أرضه ودولته المستقلة، وقد أبى هذا الشعب الصامد والصابر إلا أن يؤكد ارادته التي لا تُكسَر وقراره بالتصدي للانتهاكات الاسرائيلية وإلحاق الصدمة والخيبة في صفوف القيادة العسكرية والسياسية الاسرائيلية والتذكير بأن لا استقرار في هذه المنطقة من دون إحقاق الحق".