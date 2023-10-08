عناوين الصحف ليوم الأحد 8 تشرين الأول 2023

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الديار: المقاومة الفلسطينية توجه ضربة تاريخية للمشروع الصهيوني...

...وسقوط مبدأ المستوطنات الدينية في فلسطين المحتلة





النهار: "طوفان الأقصى": 11 أيلول إسرائيلي وتداعيات مزلزلة

الأنباء الكويتية: تنديد بالتحريض ضد النازحين السوريين واتخاذهم ذريعة لتنفيذ مآرب سياسية

العملية الفلسطينية ضد إسرائيل تغطي على الملفات الهامدة و«الرئاسة» خرجت من يد القوى السياسية المحلية

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل وغزة... حرب ما بعد «الطوفان»

مئات القتلى والجرحى من الطرفين >قصف متبادل بآلاف الصواريخ >تل أبيب لـ«حكومة طوارئ» >دعوات عربية ودولية لضبط النفس



الوطن السورية: من سورية إلى فلسطين العدو واحد والثأر واحد … «طوفان الأقصى» يستحضر كابوس حرب تشرين التحريرية ويجرف بيت العنكبوت الإسرائيلي … دمشق: المقاومة سجلت سطراً جديداً على طريق إنجاز الحقوق الفلسطينية الثابتة