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عناوين الصحف ليوم الأحد 8 تشرين الأول 2023

8
OCTOBER
2023
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 الديار: المقاومة الفلسطينية توجه ضربة تاريخية للمشروع الصهيوني...

...وسقوط مبدأ المستوطنات الدينية في فلسطين المحتلة

 

 



النهار: "طوفان الأقصى": 11 أيلول إسرائيلي وتداعيات مزلزلة

 

 

 

 

الأنباء الكويتية: تنديد بالتحريض ضد النازحين السوريين واتخاذهم ذريعة لتنفيذ مآرب سياسية
العملية الفلسطينية ضد إسرائيل تغطي على الملفات الهامدة و«الرئاسة» خرجت من يد القوى السياسية المحلية

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل وغزة... حرب ما بعد «الطوفان»
مئات القتلى والجرحى من الطرفين >قصف متبادل بآلاف الصواريخ >تل أبيب لـ«حكومة طوارئ» >دعوات عربية ودولية لضبط النفس

 

 

 


الوطن السورية: من سورية إلى فلسطين العدو واحد والثأر واحد … «طوفان الأقصى» يستحضر كابوس حرب تشرين التحريرية ويجرف بيت العنكبوت الإسرائيلي … دمشق: المقاومة سجلت سطراً جديداً على طريق إنجاز الحقوق الفلسطينية الثابتة

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