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النهار: 7 تشرين الأول 2023 تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي من بوابة تاريخ استثنائي لا سابق له

8
OCTOBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

دخل 7 تشرين الأول 2023 تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وتحديداً الفلسطيني الإسرائيلي، من بوابة تاريخ استثنائي لا سابق له على رغم الحروب المتعاقبة التي شهدها هذا الصراع منذ نشأة إسرائيل ونشوء القضية الفلسطينية معها. فالحرب والهجمات والعمليات التي شنّتها حركة "حماس"، أمس، على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، في ما يعرف بغلاف غزة، كما على القصف الصاروخي الكثيف على بلدات في وسط وجنوب إسرائيل، والنجاح المبهر الذي حقّقته عبر عامل المباغتة والمفاجأة وجعلها توقع إصابات خيالية في صفوف الإسرائيليين عسكريين ومدنيين وتأسر عشرات الضباط والجنود والمستوطنين عبر حرب لا تُشبه أي حرب سابقة، هذا التطوّر وقف أمامه العالم مذهولاً بقدر ما أذهل الإسرائيليين أنفسهم.


ولعلّ العامل الأشدّ إثارة للإذهال تمثَّل في فداحة انكشاف الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي أمام عمليات "حماس"، التي سُمّيت "طوفان الأقصى"،

 

النهار
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