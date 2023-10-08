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«القناة 13»: اكثر من 300 قتيل اسرائيلي و1500 جريح وتدمير البنية التحتية لعشر مستوطنات

8
OCTOBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لاول مرة منذ قيام المشروع الصهيوني على ارض فلسطين المحتلة، وجهت المقاومة الفلسطينية ضربة كبيرة للمشروع الصهيوني، واصابته في ضربة تاريخية هي الاولى منذ 75 سنة بهذا الحجم والثانية منذ 50 سنة عندما شن الجيشان السوري والمصري حرب 1973 ضد العدو الاسرائيلي.

 

لكن هذه هي المرة الاولى التي توجه فيها المقاومة الفلسطينية ضربة تاريخية للمشروع الصهيوني في عمق ثقافته الوجودية، حيث خرجت فصائل حركة حماس العسكرية من قطاع غزة،

 

وقامت بانزال جوي وبحري وبري على المستوطنات في غلاف قطاع غزة المحاصر، وقامت باعتقال العشرات اضافة الى وقوع، وفق اعلام العدو الاسرائيلي (القناة 13)، اكثر من 300 قتيل في صفوف المستوطنين وجيش العدو، اضافة الى حوالى الف ومئة جريح من الاسرائيليين.

الديار
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