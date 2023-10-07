الرئيس لحود: ندعم المقاومة لأنّها اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو

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وجّه الرئيس السابق العماد اميل لحود "تحيّةً الى الشعب الفلسطيني ومقاومته، وقد أثبتا أنّهما لا يستكينان حتى استعادة الأرض المحتلّة، وهو حلمٌ بدا في مشهد اليوم أقرب لأن يتحقّق، أكثر من أيّ وقتٍ مضى".

وشدّد لحود، في بيان، على أنّ عمليّة "طوفان الأقصى" أثبتت مدى التطوّر الذي بلغته المقاومة داخل الأراضي الفلسطينيّة، وهو دليلٌ على الجهد الذي بُذل كما على الدعم الذي يُقدّم لها من الحلفاء، وفي طليعتهم حزب الله".

وقال: "ندعم هذه المقاومة لأنّها اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو، وليس لغة التطبيع والاستسلام والمساومة، وقد سقطت اليوم، نهائيّاً كما نأمل".

وختم لحود: "الكيان الإسرائيلي هو الأفعى الذي سيريح قطع رأسها الشرق والعالم العربي، بل العالم كلّه. ومن المؤكّد أنّ عمليّة "طوفان الصحراء" هي الطعنة الأكبر لهذا الرأس".