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الخارجية دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته: التطورات في فلسطين نتيجة امعان الاحتلال اليومي بالاعتداء على المقدّسات

7
OCTOBER
2023
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اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، انها "تتابع بإهتمام بالغ التطوّرات الميدانية الدائرة على أرض فلسطين، والتي تأتي كنتيجة مباشرة لاستمرار إحتلال إسرائيل للاراضي الفلسطينية ولامعانها اليومي في الاعتداء على المقدّسات الاسلامية والمسيحية، وفي سياسة التوسّع الاستيطاني وقضم الاراضي وحرمان الشعب الفلسطيني الصامد من أدنى حقوقه".

واكدت ان" الحل يكون بتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط على إسرائيل لحملها على العودة الى خيار السلام بمرجعياتها المعروفة، لا سيما مبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت العام ٢٠٠٢، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف،وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم".

ونبهت من أن "عدم إيجاد حل عادل ودائم وشامل يقوم على إنهاء احتلال الاراضي العربية وحل القضية الفلسطينية يهدد السلم والامن الدوليين".

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