النائب السابق مروان ابو فاضل: ندعوا جميع الكنائس في لبنان لدق الأجراس مرددين مع السيدة فيروز:" القدس لنا والبيت لنا

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أدلى أمين عام اللقاء الارثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل بما يلي:

في سبت النور قمتم باضطهاد المؤمنين الذين أتوا من كل أرجاء المعمورة وتحديدا من كافة أنحاء العالم الأرثوذكسي للتبارك بسطوع النور المقدس من قبر السيد المسيح، والبارحة تهجمتم وبصقتم على صليب الحياة، ولم تنكفئوا يوما عن ترهيب المصلين في جامع الأقصى المبارك...

لذلك أهدي هذا اليوم الذي تجلى به غضب الرب عليكم لذكرى والدي المرحوم المناضل دولة الرئيس منير أبو فاضل.

وندعوا جميع الكنائس في لبنان لضق الأجراس مرددين مع السيدة فيروز:" القدس لنا والبيت لنا... والآن الآن وليس غدا أجراس العودة فلتقرع!"