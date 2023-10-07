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قوى الأمن: توقيف عصابة نفذت عشرات عمليات السرقة والنشل والسلب بقوة السلاح ضمن محافظة جبل لبنان

7
OCTOBER
2023
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي: "توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شابين وفتاة مجهولي الهويات بتشكيل عصابة سلب بقوة السلاح تطال محالا تجارية ومواطنين. إضافة إلى القيام بعمليات احتيالية عن طريق شراء بضائع ودفع قيمتها بأوراق نقدية مزيفة. ويتركز نشاط هذه العصابة ضمن محافظة جبل لبنان، وكان آخرها بتاريخ 03/09/2023، حيث أقدم أفرادها على سلب محل في حالات، بقوة السلاح، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

على إثر ذلك، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها التّقنية والاستعلامية في الأماكن التي حصلت فيها هذه العمليات، وكشف الفاعلين وتوقيفهم.

 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الشعبة، توصلت الى تحديد هويات أفراد العصابة، وهم: م. ق. (مواليد العام 1982، لبناني)، ن. ش. (مواليد العام 1973، لبناني)، ن. ع. (مواليد العام 1991، فلسطينية).

بتاريخ 20/09/2023، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت قوة من الشعبة من توقيفهم بعملية متزامنة في محلة الدورة، وضبطت بحوزتهم مسدسَين حربيَّين، وبطاقات هوية مزوّرة عليها صورهم الشمسية بأسماء أخرى، ومبالغ مالية مزيفة، إضافة إلى ضبط سيارتين استخدمتا في عمليات السلب التي نفذوها.

 وبتفتيش منزل الأول، ضُبِطَ بداخله أوراق ومستندات عائدة لأشخاص تعرضوا لعمليات سلب، وكمية من حشيشة الكيف، وحبوب مخدرة، ولوحة سيارة مسروقة، ودراجة آليّة مسروقة، وقنبلة يدويّة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم يشكلون عصابة نفذت /6/ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت المحلاّت التجارية في مناطق حالات، وجبيل، وجونية، وجسر الباشا، والمكلّس، مستخدمين المسدسين المضبوطين، والقيام بعمليات احتيال وشراء بضائع بواسطة عملة مزيفة، مستهدفين عشرات المحال التجارية. كما اعترفوا بتنفيذ عدد كبير من عمليات النشل في مناطق: الأشرفية، وجسر الباشا، وحرش تابت، وحارة صخر، وجبيل، ولحفد. وبتنفيذ عملية سرقة شركة في محلة الدكوانة، وتنفيذ عمليات سرقة سيارات متعددة بطريقة احتيالية، وسرقة دراجات آلية، وسلب أشخاص ضمن مدينة صيدا، ومحلتي الحازمية، وجسر الباشا، وفي بلدات ضمن قضاء عاليه. كما اعترف الأول ان القنبلة اليدوية المضبوطة استحصل عليها ليقوم باستخدامها في حال تمت مداهمته من قبل الأجهزة المختصّة، كما اعترفوا بتعاطيهم المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صور الموقوفين، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم، الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان الكائن في سن الفيل، أو الاتّصال على رقم الهاتف: 513732/01 لاتخاذ التدابير اللازمة".

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