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المرابطون: يا أهل الأمة فلسطين توحدنا شدوا الرحال إليها

7
OCTOBER
2023
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اعتبرت "الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين- المرابطون"، في بيان، ان "طوفان فلسطين الحرة العربية، الذي انتظرناه طويلا، يهل على الجباه المنيرة، لأحفاد المقاومين الفلسطينيين الفدائيين، وتراكم نضالهم، إنهم القساميون يحققون العهد والوعد، بأن النصر المبين هبة من الله لنا، والجهاد هو علينا".

وتوجهت ب"السلام والرحمة على أرواح الشهداء المجاهدين، من أبناء كتائب القسام، وكل المقاومين في سرايا القدس، وكتائب شهداء الأقصى، وكتائب ابو علي مصطفى، والكتائب الشعبية، وكافة الفصائل الفلسطينية".

كما توجهت الهيئة ب"أسمى آيات الفخر والتقدير والاحترام، إلى قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، ورئيس هيئة الأركان في كتائب القسام الأخ محمد الضيف ومعاونيه، وكل المقاومين على أرض فلسطين"، مؤكدة لهم "انها البدايات كانت من غزة الشامخة، والبقية تتبع، من الجليل إلى النقب، ومن الأغوار، إلى تل الربيع، وربى الكرمل، والضفة الشموس".

وشدد المرابطون على "وجوب العمل من كل أبناء الأمة بالكلمة والمال والدم، وفي الأيام المقبلة، بكل ما ملكت أيدينا، وما ملك إيماننا، لأن هذا العدو اليهودي نخوض ضده معركة إزالته من الوجود، وهو الآن أشد شراسة، منذ أن تأسس احتلاله على أرض فلسطين الحرة العربية. فيا أهل الأمة، فلسطين توحدنا شدوا الرحال إليها".

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