حماس: هذه هي أولويات عملية "طوفان الأقصى"!

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حركة حماس:

- ندعو كافة وسائل الإعلام إلى مواكبة عملية "طوفان الأقصى" المباركة انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية.

- الشعب الفلسطيني ومقاومته وفي المقدمة منها كتاب الشهد عز الدين القسام تقوم بعملية دفاع عن الشعب والأرض والمقدسات.

- الاحتلال يتحمّل كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه بحق المسجد الأقصى وفي القدس وضد أهلنا في الضفة وعموم فلسطين المحتلة.

- أولوية هذه العملية حماية القدس والأقصى ووقف مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويدهما وبناء هيكلهم المزعوم.

- أولوية هذه العملية هي حماية القدس والأقصى ووقف مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويدهما وبناء هيكلهم المزعوم.

- تحرير الأسرى من سجون الاحتلال الفاشي يعدّ أحد أهم العناوين الوطنية والسياسية والإنسانية فحريّتهم حق وواجب.