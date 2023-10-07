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الفصائل الفلسطينية تعلن النفير العام

7
OCTOBER
2023
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أكد الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، أنّ "السرايا جزء من معركة طوفان الأقصى".
وشدّد أبو حمزة على أنّ مقاومي السرايا "هم إلى جانب إخوانهم في حركة حماس، كتفاً إلى كتف حتى النصر".
 
من جهتها، أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، اليوم السبت، النفير العام ضمن معركة "طوفان الأقصى"، فيما أفادت سرايا القدس وكتائب القسام بأنّهما نفذتا عملية مشتركة على حاجز "سالم" قرب جنين، صباح اليوم.
 
ودعت "عرين الأسود"، في بلاغ عسكري، إلى الهجوم على مستوطنات ومواقع الاحتلال في الضفة، قائلةً: "على ذئابنا المنفردة التحرك الفوري والعاجل الآن وقبل أي شيء، وعلى جميع المقاتلين رص الصّفوف والخروج للاحتلال بكمائن من الرصاص والعبوات المباركة".
وأضافت، في رسالة إلى الجماهير: "على جميع الأحرار والشرفاء الخروج بمسيرات ضخمة وعارمة وإعلاء صوت الله أكبر في كل الميادين". كما دعت جميع أصحاب المحال التجارية والبيوت المنتشرة قريباً من حواجز الاحتلال والمستوطنات إلى "سحب أجهزة التسجيل وإطفاء الكاميرات فوراً". 
 
أما كتائب شهداء الأقصى فأعلنت "حالة الحرب المفتوحة" لمقاتليها كافة وخلاياها العسكرية في كل أنحاء الضفة والداخل المحتل للالتحام في المعركة. 
 
بدورها، أكدت كتائب المجاهدين أنّ مقاوميها "في الميدان يقاتلون جنباً إلى جنب مع إخوانهم في كتائب القسام و فصائل المقاومة".
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