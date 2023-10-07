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هيئة قضاء المتن في التيار: معالجة ازمة النزوح الوجودية لا يكون بخطاب الكراهية والعنف

7
OCTOBER
2023
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بيان صادر عن هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر:
 
تتابع هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر بكثير من القلق الأحداث المتنقلة التي يشهدها ساحل المتن الشمالي خاصة الإشكالات المتنقلة بين مجموعات من اللبنانيين المعروفي الإنتماء والسوريين وما ينتج عنها من ردات فعل قد توصل البلد الى ما لا تحمد عقباه، وفق اجندات اعتاد منفذوها على وضع مصلحة الخارج على حساب المصلحة الوطنية.
 
ويعتبر التيار الوطني الحر ان الخطر الوجودي الذي يعيشه اللبنانيون اليوم بسبب النزوح السوري ناتج عن:
 
١- عدم الأخذ بمطالبة التيار بشخص رئيسه النائب جبران باسيل بضبط الحدود والنزوح بدءاً من العام ٢٠١١ واتهامه بالعنصرية وصولا لشعارهم المعروف "نازحين جوا جوا، جبران برا برا". 
 
٢- تلكؤ وزراء الشؤون الإجتماعية المتعاقبين من العام ٢٠١١ وحتى ٢٠٢١  عن القيام بواجباتهم تجاه موضوع النزوح.
 
٣- تلكؤ حكومة تصريف الأعمال  وبعض الاجهزةالأمنية والعسكرية المسؤولة عن ضبط الحدود عن القيام بواجبها واطلاق خطة عملية لمعالجة اوضاع النازحين.
 
عليه يؤكد التيار ان معالجة ازمة النزوح الوجودية لا يكون بخطاب الكراهية والعنف الذي يروجه انصار احزاب تماهت وتساهلت ورحبت بموضوع النزوح طيلة ١٢ عاما إنما بتحمل كل فريق مسؤوليته الوطنية والمبادرة لضبط الحدود ووضع خطة وطنية لتسريع العودة.
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