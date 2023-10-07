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تخصص منظمة المرأة العربية جائزة باسم شيرين أبو عاقلة تمنح للإعلاميات العربيات في مجال التحقيق الاستقصائي الداعم لقضايا الحق تحت عنوان "جائزة الإعلامية شيرين أبو عاقلة رمز الشجاعة والصدق في خدمة الحق".

تستهدف الجائزة تكريم الإعلاميات العربيات الناشطات في مجال التحقيق الاستقصائي واللواتي لهن إسهام متميز في نشر قضايا الإنسان والمجتمع.

تقدم طلبات الترشيح قبل موعد أقصاه الجمعة 27 تشرين الأول 2023 من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر التواصل مع:

- الوزيرة السابقة السيدة وفاء ضيقة حمزة - عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن الجمهورية اللبنانية: wdikah@gmail.com

- الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية:

‏Info@nclw.gov.lb