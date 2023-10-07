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جمعية "شفت" أطلقت من طرابلس حملة ضد الرصاص العشوائي

7
OCTOBER
2023
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أطلقت جمعية "شفت" حملة ضد الرصاص العشوائي تحت عنوان "عبّر بلا رصاص"، وذلك عبر منصة YARD الشبابية ضمن مشروع "القادة الشباب" الذي يهدف الى "تمكين الشباب وبناء قدراتهم القيادية في المجتمع والحركات الاجتماعية وبالتالي تمكينهم للعب دور حيوي في مجتمعهم، بالشراكة مع أكشن أيد المنطقة العربية".

حضر المؤتمر الصحافي الذي نظّمته الجمعية في الرابطة الثقافية في طرابلس، شخصيات وفاعليات وناشطون.

وبعد النشيد الوطني، شرح الشبان والشابات أصحاب المبادرة مراحلها التي تتضمن انتاج فيديو تصويري توعوي ومناشدة النواب التصويت على اقترح قانون "نايا حنا" الذي يقضي بتجريم مطلقي الرصاص العشوائي. وقد أدلى الشاب أحمد الراوي الذي أصيب بطلق ناري عشوائي بشهادة حيّة حول معاناته اليومية، وأطلق "صرخة وجع" للعمل على الحدّ من هذه الظاهرة.

وألقى النائب أديب عبد المسيح كلمة شرح فيها مضمون القانون وبنوده والتعديلات المقترحة من أجل رفع سقف محاسبة مطلقي الرصاص العشوائي، كما ألقى ممثل مفتي طرابلس الشيخ أسامة شحادة كلمة شدّد فيها على "الرادع الديني والأخلاقي لإطلاق الرصاص العشوائي".

ثمّ تحدّث المدير التنفيذي لجمعية "شفت" غيث بيطار، فشدّد على "أهميّة الحملة وضرورة التوعوية حول النتائج السلبية للرصاص العشوائي"، وتعهّد باسم الجمعية "المتابعة بمقاربة الإشكاليات التي تعني المواطن في مدينة طرابلس خاصة ولبنان عامة"، ودعا جميع المؤسسات الحكومية والسياسية والدينية والمدنية والناشطين الاجتماعيين والمهتمين بالشأن العام إلى "تحمّل مسؤولياتهم، كلٌ من موقعه، وإيلاء الأهميّة القصوى للحد من ظاهرة الرصاص العشوائي".

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