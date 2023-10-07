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«الجمهورية»: هذه مهمة الموفد القطري

7
OCTOBER
2023
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سألت «الجمهورية» مرجعا سياسيا مطلعا على حراك الموفد القطري، فقال: مرة جديدة نقول لا تستعجلوا الحكم على المسعى القطري، انه يقوم بمسعى بجدية لمسناها فعلاً، وهو مستمر في هذا المسعى ويتواصل مع الجميع، لن ادخل في تفاصيل ما طرحه، كما لن اقول انه نجح في مسعاه او اخفق، فلننتظر بعض الوقت لجلاء الصورة ولا اعتقد انّ هذا الوقت سيطول».

ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ ما تحفّظ المرجع المذكور عن ذكره، ألمحَ اليه «تقرير حول مهمة جاسم آل ثاني»، أعدّته جهة سياسية بارزة، تضمّن مجموعة خلاصات مفادها:

اولاً: أساس مهمة الموفد القطري، الوصول الى خيار رئاسي ثالث، غير سليمان فرنجية وجهاد ازعور (بالاستناد الى جلسة الانتخاب الاخيرة التي كانت نتيجتها 59 صوتا لأزعور و51 صوتا لفرنجية ما يعني انهما في تحقيق نسبة الفوز).

ثانياً: كان حريصاً في لقاءاته مع «حزب الله» على ان لا يبدو انه يسوّق لقائد الجيش العماد جوزف عون. بل ان هناك سلة اسماء يمكن الاختيار من بينها.

(ترددت في الاعلام أسماء قائد الجيش، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، زياد بارود، نعمة افرام، وغيرهم).

ثالثاً: كان في طيات كلامه امام «الثنائي الشيعي» دافعاً في اتجاه أن يُعيدا النظر في دعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية. لكنه قوبِل بأن ليس لدى الثنائي ما يسمّى «PLAN B».

رابعاً: حاول في لقائه مع الوزير فرنجية ان يقنعه بالعدول عن ترشيح نفسه، فجاء الجواب اصرارا وتصميما على مضيه في المعركة الرئاسية.

خامساً: سلة الاسماء التي تداول بها الموفد القطري مع الاطراف الاخرى، لم تكن محل إجماع.

الجمهورية
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