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عناوين الصحف ليوم السبت 7 تشرين الأول 2023

7
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الأخبار

- سوريا: آن أوان "استعادة" الشمال

- الدوحة تزيد الإغراءات إلى 4 مليارات دولار | المهمة القطرية: إزاحة فرنجيّة فقط

- "البقّ الفرنسي" قادم إلى لبنان

- عون أم البيسري القطبة المخفيّة في لائحة الدوحة؟


البناء

- بري وحردان وفرنجية يعزّون الأسد... ومهرجان البعث تضامن مع سورية... ونصر الله لم يلتقِ باسيل

- النخالة في تأسيس الجهاد: المطبّعون يدوسون على دمائنا... والضفة رأس حربة المقاومة وغزة درعها

- الطيران السوري والروسي في غارات على مواقع التركستاني - الإيغور يفتح معركة جسر الشغور


اللواء

- تجدُّد البحث عن مخارج رئاسية على إيقاع التصعيد في سوريا

- المعارضة تبلِّغ الموفد القطري السير بالخيار الثالث.. والنزوح يتوزع بين الاشتباك والبر والبحر

- حساسيَّات النزوح قنبلة موقوتة

- لبنان والعالم.. واستعادة الثقة المفقودة


نداء الوطن

- طرابلس المحتلّة... هنا تسقط هيبة الدولة

- تمويل النازحين يُخرّب لبنان والمفوضية أمام امتحان "الداتا"

- ضريبة أرباح "صيرفة" تكشف حقيقة ربح سلامة 120 مليون دولار

- "إسرائيل": حزب الله حاول بناء نقطة مراقبة على أراضينا

- سوريا تُشيّع شهداء "مجزرة المسيّرات"... وروسيا وتركيا تُكثّفان ضرباتهما


الديار

- الخلافات الداخلية والصراعات الخارجية تعطل انتخاب رئيس ولبنان يغرق بالأزمات

- الاحتقان الشعبي في أوجه... إحصاءات عن عدد النازحين السوريين وانتشارهم في الأقضية اللبنانية


الجمهورية

- التعطيل والنزوح عنوانان لمرحلة صعبة

- فوضى الشارع مقابل فوضى النزوح؟

- لبنان باق فوق الصفائح "السياسية ـ التكتونية"

- محركات عين التينة الرئاسية توقفت

- نداء الى أصدقاء لبنان في العالم.. لبنان: ثاني أعلى نسبة تضخم بالعالم

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