أسرار الصحف ليوم السبت 7 تشرين الأول 2023

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البناء

- قالت مصادر أمنية إنّ الغارات التي يشنّها الطيران السوري والروسي على مواقع الحزب التركستاني في جسر الشغور وغيرها تأتي كردّ على الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، وهذا معناه أنّ معلومات مؤكدة لدمشق وموسكو تفيد أن الهجوم تكفّلته بتسهيلات أميركية له الجماعات الإرهابية التركستانية الإيغورية الصينية بمثابة ردّ واضح على الشراكة الاستراتيجية الصينية السورية.

- قال قيادي فلسطيني مخضرم إن المسار الذي يرسمه الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة يضعه في مكانة تشبه مكانة زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور جورج حبش في فترة وجود المقاومة الفلسطينية في الأردن سواء في تمثيل الخيار الجذري في فصائل المقاومة أو القوة العسكرية والشعبية وأن الجهاد مع نخالة توازن مقابل "فتح" و"حماس" كما وازنت "الشعبية" و"حبش" مع "فتح" والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

اللواء

- نُقل عن جهات على اتصال بموقف دولة معنية بموضوع النزوح أن لا مفاوضات مع لبنان حول هذا الموضوع، قبل حسم الملف الرئاسي.

- تحفَّظ وسيط ناشط في ترجيح أسماء شخصيات خلال لقاءاته، خلافاً لما تردَّد في أوقات سابقة.

- لم تتوقف الاجتماعات بين الفريق المكلَّف من حزب الله، وتيار يخوض المعركة الرئاسية عبر "خلية الأزمة" فيه، وآخرها لقاء بدَّد الكثير من الشبهات التي تجمَّعت في أجواء الفريقين.

الجمهورية

- رأت أوساط سياسية أنّ التسوية خرجت من يد اللبنانيين إلى يد اللجنة الخماسية زائد إيران.

- جزمت أوساط متابعة للملف الرئاسي أنّ الشغور لن ينتهي سوى بتسوية رباعية: رئيس جمهورية وحكومة وقائد وحاكم.

- منظمات غير حكومية تقدم تقارير في اجتماعات دولية وإقليمية حول هيئات إعلامية وصفت بالخبيثة.