living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 7 تشرين الأول 2023

7
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

- قالت مصادر أمنية إنّ الغارات التي يشنّها الطيران السوري والروسي على مواقع الحزب التركستاني في جسر الشغور وغيرها تأتي كردّ على الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، وهذا معناه أنّ معلومات مؤكدة لدمشق وموسكو تفيد أن الهجوم تكفّلته بتسهيلات أميركية له الجماعات الإرهابية التركستانية الإيغورية الصينية بمثابة ردّ واضح على الشراكة الاستراتيجية الصينية السورية.

- قال قيادي فلسطيني مخضرم إن المسار الذي يرسمه الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة يضعه في مكانة تشبه مكانة زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور جورج حبش في فترة وجود المقاومة الفلسطينية في الأردن سواء في تمثيل الخيار الجذري في فصائل المقاومة أو القوة العسكرية والشعبية وأن الجهاد مع نخالة توازن مقابل "فتح" و"حماس" كما وازنت "الشعبية" و"حبش" مع "فتح" والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

اللواء

- نُقل عن جهات على اتصال بموقف دولة معنية بموضوع النزوح أن لا مفاوضات مع لبنان حول هذا الموضوع، قبل حسم الملف الرئاسي.

- تحفَّظ وسيط ناشط في ترجيح أسماء شخصيات خلال لقاءاته، خلافاً لما تردَّد في أوقات سابقة.

- لم تتوقف الاجتماعات بين الفريق المكلَّف من حزب الله، وتيار يخوض المعركة الرئاسية عبر "خلية الأزمة" فيه، وآخرها لقاء بدَّد الكثير من الشبهات التي تجمَّعت في أجواء الفريقين.

 الجمهورية

- رأت أوساط سياسية أنّ التسوية خرجت من يد اللبنانيين إلى يد اللجنة الخماسية زائد إيران.

- جزمت أوساط متابعة للملف الرئاسي أنّ الشغور لن ينتهي سوى بتسوية رباعية: رئيس جمهورية وحكومة وقائد وحاكم.

- منظمات غير حكومية تقدم تقارير في اجتماعات دولية وإقليمية حول هيئات إعلامية وصفت بالخبيثة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   