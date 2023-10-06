اجتماع لاتحاد بلديات إقليم التفاح اوصى بالتشدد في تطبيق التعاميم المتعلقة بالنزوح السوري

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عقد اتحاد بلديات إقليم التفاح جلسة بحضور رئيس الاتحاد بلال شحادي وأعضاء المجلس، حيث جرت مناقشة جدول الأعمال وعلى رأسها موضوع النزوح السوري وتداعياته على المستوى الوطني والاجتماعي والأمني والمعيشي وغيرها، وذلك انطلاقا من مقررات مجلس الوزراء كما قرارات وزارة الداخلية إضافة الى مختلف التعاميم ذات الصلة.

وخلص المجتمعون، بحسب بيان، الى "وجوب التشدد الكامل بتطبيق المقررات والقرارات والتعاميم المذكورة وذلك بالتعاون بين البلديات الأعضاء، ووجوب التنسيق الكامل مع القوى الأمنية والإدارات الرسمية المختصة في وزارة الداخلية مرورا بالمحافظة لتأمين تكوين القوة البشرية اللازمة لتطبيق كامل هذه المقررات، حفاظا على الأمن ومعالجة لكامل السلبيات الممكن ان تنشأ عن هذه المشكلة". واوصوا ب"العمل الدّائم على عودة هؤلاء الى وطنهم آمنين".