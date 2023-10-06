مستجدات الحريق في سجن زحلة تابعه مولوي وطلب من قائد الجيش تأمين المؤازرة وحماية المحيط

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يتابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي مجريات الوضع في سجن زحلة، إثر إقدام عدد من السجناء على إضرام النيران في داخله وامتدادها الى الطوابق العليا في مبنى السجن، وأجرى لهذه الغاية اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزاف عون، متمنيا تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف.

كما تلقى مولوي إتصالا من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي وضعه في آخر المستجدات.

الى ذلك، كلف مولوي محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة متابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم.