أرسلان: الإرهاب في سوريا بات رسائل مبطّنة كالذي يلتقط أنفاسه الأخيرة

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كتب رئيس الحزب ‏الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر منصة إكس وقال: "الإرهاب في سوريا بات رسائل مبطّنة كالذي يلتقط أنفاسه الأخيرة."

وأكمل: "وإن اعتقدت من تقف خلفه من دولٍ وجهات أنّ بإرهابها تُضعفُ سوريا وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء فهي واهمة، وما عجزت عنه لسنوات في حربها وحصارها وقيصرها لن تنجح فيه بعد اليوم، وقوّة سوريا بصمود شعبها وبسالة جيشها وحكمة قيادتها."

وأضاف أرسلان: "أحرّ التعازي للقيادة السورية وعلى رأسها الرئيس الدكتور بشّار الأسد وللجيش العربي السوري والشعب السوري الحبيب."

وختم قائلًا: "رحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين في اعتداء حمص الإرهابي بالأمس."