أبي رميا في لقاء مجلس الشيوخ الفرنسي: بقاء النازحين السوريين في لبنان يعني زوال لبنان!

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افاد المكتب الاعلامي للنائب سيمون ابي رميا في بيان انه "بعد مشاركته في اجتماعات البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ انتقل ابي رميا الى باريس، حيث التقى أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي من لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية. وسلّمهم تقريرًا حول واقع النزوح السوري في لبنان، محذّرًا من أن "النزوح السوري يشكل خطورة كبيرة على الكيان اللبناني حيث ان بقاء النازحين السوريين في لبنان يعني زوال لبنان الذي لم تعد لديه القدرة على تحمل هذه الأعداد من النازحين".

وعرض أبي رميا لتداعيات النزوح السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ،لافتًا الى "ما قاله وزير العدل هنري الخوري عن أن ثلاثين بالمئة من الملفات القضائية في المحاكم اللبنانية معني بها النازحون السوريون ما يؤكد التهديد الأمني الذي يشكله النزوح على المجتمع اللبناني".