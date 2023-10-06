طقس نهاية الاسبوع.. هل تتساقط الامطار؟

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يرافقنا طقس خريفي مستقر نسبيًا في الأيام المقبلة مع عودة الإنخفاض بدرجات الحرارة. ورغم الإستقرار، يبقى هناك إحتمال تساقط رذاذ محلي أو أمطار محلية خفيفة خاصة الإثنين.
وفي التفاصيل:
الجمعة:
١- الحرارة: بين ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٣ و٣٠ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو: قليل السحب وإحتمال رذاذ شمالًا
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة
السبت: غائم جزئيًا مع إحتمال ضئيل لبعض الرذاذ أو الزخات المطرية. الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٢٩ بقاعًا وبين ١٥ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
الأحد: غائم جزئيًا مع إحتمال رذاذ أو زخات مطر خفيف منتصف الليل. الحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س