عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 تشرين الأول 2023

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الأخبار: مجزرة الضباط: سوريا عائدة إلى الحرب؟

هوكشتين أرجأ عودته وتل أبيب غاضبة من فضح المفاوضات! هل تراجع العدوّ عن عرض إخلاء الغجر؟

برنامج تطوير المناهج: هكذا «سُرقت» عشرات ملايين الدولارات









الديار: طرح بريطاني مفخخ امنياً في ملف النزوح... الجيش يرد ميدانيا وعون يُساجل «التيار»!

المبادرة القطرية تتعثر وتحرك لسفراء «الخماسية»... لا رئيس قبل الانتخابات الاميركية؟

الكباش بين نادي القضاة ووزير العدل يهدد بأزمة قضائية... رفع الدعم عن الطحين قريبا



نداء الوطن: الجيش يخوض "معركة النزوح" ويواجه "الحملات المشبوهة"

"القطري" في قلب الوساطة... والضوء الأخضر: إيراني





البناء: مجزرة إرهابية تستهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية السورية في حمص… وعشرات الشهداء الحكومة تتهرّب من صدق التوجه نحو سورية ومواجهة الضغط الغربي وضبط المفوضية والجمعيات أحداث أمنية متنقلة تتحوّل إلى صدامات مع سوريين… وفي الدورة إشكال كبير ليلا… وتدخّل للجيش



اللواء: ارتدادات قاسية على لبنان لاحتدام المواجهات الدموية في سوريا

إجراءات لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت.. قائد الجيش: وحدنا نتصدى لموجات النزوح



الجمهورية: لبنان يترنح بين الرئاسة والنزوح



النهار: بن زايد لميقاتي: نريد لبنان قوياً فاعلاً



l'orient le jour: « S’il avait été libanais, jamais Jésus n’aurait été crucifié ! »