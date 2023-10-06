أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 تشرين الأول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن ما لفت انتباهه تعرُّض تركيا وسورية لتفجيرين متلاحقين استهدفا مواقع حساسة بما يبدو أنه رسائل موجعة أرادت جهة دولية توجيهها إما طلباً لردود أفعال غاضبة تؤدي إلى التورط في اتهامات ومواجهات خاطئة تنجر اليها الدولتان أو تعطيل مبادرات سياسية جدية بينهما أو لفتح مسار تفاوضيّ من صاحب الرسائل مع الدولتين بدلاً من التفاوض بينهما.



كواليس

قال مسؤول أمني إن المشكلة الأخطر التي كشفها ملف النازحين السوريين ليست كيفية ما يتصل بالموقف من عودتهم في الداخل والخارج رغم أهمية هذا الجانب، لأن الأخطر هو في تنازل الدولة اللبنانية بخلاف تركيا والأردن عن مسؤوليتها السيادية في إدارة ملف النزوح بما يتصل بالتوثيق والمعلومات ومنح التراخيص والأوراق الثبوتية والإدارة المباشرة للخدمات والمساعدات وإخضاع النازحين للقوانين حيث فقط في لبنان الدولة لا تعلم إلا ما تريد الجهات الدولية والجمعيات المموّلة من الخارج إبلاغها به والإدارة تتم كلياً من خارج الدولة وتقوم دولة داخل الدولة هي مفوضيّة اللاجئين وملحقاتها من الجمعيات.

اللواء: أسرار

لغز

لم يشفِ كلام قيادي حزبي كبير، في مناسبة مضت، فريق «خلية الأزمة» من حليف مدعوم من قبله للرئاسة، بانتظار جلاء الصورة..



غمز

يواجه وزير سيادي إحراجاً في مقاربته مواضيع ضاغطة في وزارته، مع تزايد التناقض حول معالجتها، بين قوى معنية مباشرة.





همس

لا يزال موفد عربي يأمل بإحداث خرق، وهو ينتظر إشارة إقليمية من دولة معنية بجملة ملفات من بينها لبنان.



نداء الوطن: خفايا

يعاني وزير في الحكومة من تسلّط وزيرة سابقة على عمل وزارته وتدخلها في كل التفاصيل الادارية والفنية.

يتردد أنّ أسهم اسم الوزير السابق زياد بارود عادت لترتفع من جديد ضمن جولة الموفد القطري.

تجرى اتصالات بعيدة من الأضواء لعقد قمة روحية تتعلق بمعالجة أزمة النزوح السوري بعدما بات الخطر داهماً.