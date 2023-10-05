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حرس بيروت أوقف 4 أشخاص في رياض الصلح ووسط بيروت في حوزتهم مواد مخدرة

5
OCTOBER
2023
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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "دورية من فوج الحرس تنبهت، الخامسة والثلث من عصر أمس، خلال قيامها بتنفيذ مهمة في رياض الصلح لدراجة نارية على متنها شخصان كانت تسير بسرعة عالية. وقبل وصولها إلى نقطة الدورية، التف سائق الدراجة بدراجته، محاولا الفرار إلى الجهة الأخرى من الطريق العام، فاصطدم بسيارة رباعية الدفع، كانت تمر في المكان، فوقع من كان على متن الدراجة على الأرض، وكان يحمل مسدسا حربيا. وعلى الفور، عملت عناصر الدورية على توقيفه قبل أن يتمكن من سحب سلاحه، فقام رفيقه الذي كان برفقته على متن الدراجة بشهر مسدسه الحربي الذي كان معدا للرمي بوجه عناصر الدورية، فنجح عناصر الدورية بسحب المسدس منه من دون أن يتمكن من استعماله. وبتفتيشهما، عثر في حوزتهما على 7 حبوب مخدرة، وتم توقيفهما وتسليمهما مع الدراجة التي كانا على متنها، ولا تحمل لوحات قانونية، إضافة إلى المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني في حقهما".

كما أفاد البيان بأن الدورية نفسها تمكنت من توقيف سوريين: ع.ز مواليد عام 1999 وب.ب مواليد عام 2004، في وسط بيروت، بالقرب من ساحة الشهداء، كانا يستقلان دراجة نارية مخالفة. وبتفتيشهما، عثر في حوزتهما على كمية من المخدرات عبارة عن أكياس حشيشة الكيف، مخدرات كريستال، حبوب ترامادول وغيرها. وعلى الفور، تم تسليمهما مع الدراجة والمضبوطات إلى المراجع القانونية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهما.

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