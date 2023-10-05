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توقيف شبكة لترويج المخدرات وتسهيل الدعارة ضمن بيروت

5
OCTOBER
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف الشبكات التي تنشط بترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة ضمن مدينة بيروت، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام الرأس المدبّر لإحدى هذه الشبكات بنشر فتيات على الطرقات وإعطائهنّ هويات مزورة بغية ترويج المخدرات، وتسهيل الأعمال المذكورة.

على إثر ذلك، أعطيت الأوامر للمفرزة المذكورة للقيام بإجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد المتورطين وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر المفرزة من تحديد هوية الرأس المدبر لهذه العصابة، ويدعى:

خ. ب (مواليد عام 1995، لبناني) يوجد بحقه مذكرة إلقاء قبض بجرم سرقة
بتاريخ 26-9-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريّات من توقيفه في محلة الروشة وبرفقته المدعو:

 

س. ص. (مواليد عام 1999، لبناني)
على متن سيارة عمومية، وضُبط بحوزتهما كمية من المخدرات عبارة عن كبتاغون وحشيشة كيف، وصورة عن هوية مزورة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وأكّد (خ. ب.) أنه أقدم على نشر فتاتين في الروشة بهدف ترويج المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة.

بناءً عليه، تمّت ملاحقة الفتاتين في المكان المذكور، وتوقيفهما. وتبيّن أنهما تُدعيان:

ا. ب. ب. (مواليد عام 1995، سوريّة)
م. ع. (مواليد عام 1997، سوريّة)
بتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما /19/ حبة من الكبتاغون، وهويتين مغايرتين تستعملانها أثناء تنقلهما.

بالتحقيق معهما اعترفتا بما نسب إليهما وأنّهما تعملان لصالح (خ. ب.) الذي تم توقيفه مسبقا. كما وصرحتا بأنه هناك شخص ملقب بـ “علي التاكسي” يقوم باقتيادهما ونشرهما على الطرقات.

على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الدورية الى كشف هوية الملقب بـ “علي التاكسي” وتم توقيفه في الحمراء، وتبيّن أنّه يُدعى:

 

خ. م. غ. (مواليد عام 1997، سوري)
بتفتيشه والسيّارة التي كان على متنها، ضُبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف والكبتاغون، وسكين ست طقات بالإضافة إلى /6/ هواتف خلويّة.

أودعوا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختصّ”.

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