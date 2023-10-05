طلب من مولوي الى قوى الأمن الداخلي..هذا ما تضمنه

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عطفاً على الاجتماع الذي عقد يوم أمس في وزارة الداخلية والبلديات بحضور المحافظين ورؤساء البلديات الكبرى واستكمالاً للإجراءات المتعلقة بأزمة النازحين السوريين في لبنان،

وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، يطلب فيه إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية،

وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات.