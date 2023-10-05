ابرهيم: هناك "جُبن" سياسي في التعاطي مع ملف النزوح السوري

A + A -

شدّد مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس ابراهيم، اليوم الخميس، على أن "اتفاق الطائف رسم خارطة الطريق للخروج من الأزمات وعلينا التمسك به وتطبيق كل بنوده".



ومن ندوة في مركز توفيق طبارة ببيروت، قال: "عندما انكفأ السنة عن دورهم الوطنيّ هُمّشَ لبنان واختلّ التوازن، وعودة العافية إلى المؤسسات تكون بعودة السنّة إلى الحياة السياسية".



وأضاف ابراهيم، "أي مغامرة بالخروج على اتفاق الطائف يعني الدخول في المجهول، وفي هكذا محاولة قد نعرف من أين ندخل ولن نعرف من أين نخرج".

وختم، "هناك "جُبن" سياسي في التعاطي مع ملف النزوح السوري، قانون قيصر لا علاقة له بالملفات الإنسانية، وملف النزوح هو ملف إنساني ولا يعتبر خرقاً لقانون قيصر. كما أن العقوبات على سوريا تؤثر على لبنان سلباً أيضاً".