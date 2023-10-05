خاص- جبور: معابر تهريب النازحين معروفة بالإسم وضبط الحدود يتطلب إرادة غير موجودة لدى قيادة الجيش!

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شدد النائب جيمي جبور على أنَّ إرادة ضبط الحدود والنزوح السوري الكثيف غير متوفرة حالياً، مشيراً إلى أن ما تقوم به قيادة الجيش من زيارات إعلامية هو لمحاولة خلق انطباع بأنّه لا يمكن وقف النزوح والسيطرة على الحدود بسبب قلة العديد من شبعا إلى العريضة.

وأكد جبور في حديث خاص لtayyar.org أنَّ هناك معابر حدودية معروفة بالأسم ومُعتَلمة تشغلّها عصابات التهريب، ولذلك هناك سهولة في ضبطها لو توفرت الإرادة، موضحاً أنَّه عندما تقرّر القيادة العسكرية السيطرة على هذه المعابر فهذا سيكون إجراءً سهلاً لأنه لا يحتاج للعديد بقدر ما يتطلّب قراراً، بحسب جبّور.

وأشارَ جبور إلى أنَّ الضرر السلبي الخطير للنزوح يطاولُ جميع اللبنانيين، وإلى أنَّ النازحين لهم أقارب في سوريا سرعان ما يستدعونهم بعد استقرارهم في لبنان، مذكراً بأنه يجب منع النازحين من الدخول وإجبارهم على العودة.

وعن دور البلديات أكَّد جبور أنَّ العجز المادي يمنعها من المبادرة للمساعدة كسلطاتٍ محلية في ضبط النزوح، ولذلك لا نأمل منها التحرّك، بحسب قوله، لافتاً في إطارٍ آخر إلى أنه في الكثير من البلدات حصل اندماجٌ كامل بين النازحين والمجتمع اللبناني، ما يؤدي إلى تغييرات ديموغرافية واجتماعية غير قابلة للتصحيح.