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كتاب من وزير الاعلام للتلفزيونات: للتعامل مع قضية النزوح من منطلق وطني

5
OCTOBER
2023
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وجه وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري كتابا عنوانه "النزوح السوري في لبنان وتداعياته"، الى التلفزيونات بشأن التعامل مع القضية "من منطلق وطني بحت والحرص على عدم التعامل بما قد يفهم أنه ذو طابع عنصري".

وفي ما يأتي نص الكتاب:

"النزوح السوري في لبنان وتداعياته.

بالاشارة الى الموضوع المبين اعلاه، وبما ان للنزوح السوري في لبنان تداعيات جسيمة على المجتمع اللبناني برمته، وعواقب خطيرة على لبنان، وبما أن هذه القضية باتت تشكل عبئا كبيرا على اللبنانيين بما قد يودي بالبلاد الى ما لا تحمد عقباه،

لذلك، وتحسسا منا لخطورة هذا الامر وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وعملا بما نص عليه البند السابع من قرارات مجلس الوزراء تاريخ 11/ 9/ 2023والذي أوكل الى وزارة الاعلام اطلاق حملات توعية على مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني، نرجو من اداراتكم الكريمة اعطاء التوجيهات اللازمة لمديريات الاخبار والبرامج السياسية التابعة لها، للتعامل مع هذه القضية من منطلق وطني بحت، والاضاءة عليها بكل جدية ومسؤولية وتوضيح مفاعيلها وانعكاساتها على لبنان، وذلك من خلال اعتماد الدقة والوضوح في مقاربتها عبر تقصي الحقائق والارقام من مصادرها الرسمية، والحرص على عدم التعامل مع هذه القضية من منطلق قد يفهم بأنه ذو طابع عنصري ، أو ان يحمل ابعادا تندرج في اطار التباينات السياسات الحاصلة في لبنان ومواكبة الاجراءات والتدابير ذات الصلة التي تقوم بها الحكومة، وذلك الى حين تمكن الدولة اللبنانية من معالجة هذه القضية جذريا وايجاد الحلول لها انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا".

 

وختم المكاري كتابه بتوجيه الشكر الى الوسائل الاعلامية ل"تعاونكم لما فيه مصلحة لبنان وشعبه".

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