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خريفي مستقر.. إليكم حال الطّقس!

5
OCTOBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض في بعض مناطق الساحل الشمالي.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة ويستمر حتى ليل الاحد حيث يتحول الى متقلب مع احتمال لأمطار متفرقة ليل الاحد فجر الاثنين.

ملاحظة : معدل درجات لشهر تشرين الاول  بين 21 و 29 في بيروت،  بين 13 و 27 في زحلة و بين 20 و 28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  غائم جزئياً بسحب متوسطة إلى قليل الغيوم وضباب على المرتفعات مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل بحيت تتجاوز معدلاتها الموسمية واستقرارها على الجبال وفي الداخل ، مع احتمال امطار خفيفة فترة بعد الظهر في المناطق الداخلية .
الجمعة:  غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض في بعض مناطق الساحل الشمالي.
السبت: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى المرتفعات مع تكون للضباب.
الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية .

-الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 28 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.
-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب تشكل الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  28 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:   6,35
-ساعة غروب الشمس:  18,17

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