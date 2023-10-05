السّيّد يتحدّث عن "أولاد السِتّ وأولاد الجارية!"

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غرّد اللواء النائب جميل السّيّد عبر منصة إكس وقال: "اولاد السِتّ واولاد الجارية! أسمع مؤخراً تصريحات وزارية عن تزفيت الطرقات جنوباً وجبَلاً وشمالاً، ولا أسمع كلمة عن شريان لبنان الاساسي، طريق ضهر البيدر الدولي!! نحن في تشرين، هل نتوقّع ترقيعه في زمن الثلج في كانون؟!"

وأكمل: "من بيروت للجمهور، طريق دولي ١٠٠٪، من الجمهور الى صوفر، طريق الموت والزحمة، إذا تعطّلت سيارة عليه انحبس الناس كل النهار، من ضهر البيدر الى شتورة، حدِّث ولا حرج، بين إنخساف الطريق والحُفر…"

وأردف يقول: "الاوتوستراد العربي معلّق منذ سنوات وبين السماء والارض، الى متى هذا الاستهتار؟!"

وختم: "الى متى تبييض الوجوه مع اولاد السِتّ اينما كان في لبنان، وتسويد الوجوه مع اولاد الجارية في البقاع؟!"