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نعمة الأمطار "نقمة" على اللبنانيين

5
OCTOBER
2023
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لا تزال البلاد تحت تأثير المنخفض الجويّ «الياس»، والذي تسبّب أمس بزحمة سير خانقة على مختلف الطرقات، بسبب النفايات المتكدّسة عند مجاري المياه، والتي حولّت مع زخات المطر الأولى، الطرقات إلى مستنقعات.
 
وفي السياق، كتب وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصرف الأعمال علي حميّة على منصّة «إكس»: «زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتيّة بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرق. وزارة الأشغال: الصورة تتكلّم، نفايات متكدّسة على مجرى مياه الأمطار. عملنا أمس وقبل أمس وقبل أسبوع بالتعاون مع بلديّة الغبيري على تنظيفها ونعمل على إعادة تنظيفها».
 
وتابع: «مفاجأة قناة فرفوري الضبية باكراً: السيل جرف معه إضافة الى الأتربة والرمول واغصان الأشجار والنفايات، قساطل مياه ضخمة جداً، كان يمكنها ان تقفل مجاري التصريف على الأوتوستراد وتسبب بكوارث مؤكّدة».
 
إلى ذلك، شهدت بعض الطرقات اللبنانيّة أمس حركة ناشطة جداً، وزحمة سير خانقة، ووفقاً لغرفة التحكّم المروري، شهدت المناطق التالية حركة سير كثيفة، وهي:
 
المنصورية باتجاه المكلس، طبرجا باتجاه جونية وصولاً حتى ذوق مكايل، جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام، ضبيه باتجاه الدورة وصولاً إلى الكرنتينا، خلدة باتجاه انفاق المطار. كذلك، شهد الطريق عند كازينو لبنان وصولاً إلى جونية والضبيه زحمة سير خانقة أعاقت حركة المواطنين.
 
كذلك، سُجّلت حركة مرور كثيفة من الضبية باتجاه جل الديب وصولاً حتى الكرنتينا، ومن بوليفار سن الفيل باتجاه الصالومي وصولاً حتى مستديرة الحايك.
 
الى ذلك، تشكّلت السيول وارتفع منسوب المياه عند مستديرة فرن الشباك بسبب الأمطار الطوفانية.
 
وكانت غرفة التحكّم المروري، قد طلبت خلال ساعات الصباح (أمس) من السائقين توخّي الحذر وتخفيف السرعة بسبب هطول الامطار حرصاً على السلامة العامة.
 
 
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