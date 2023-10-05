عناوين الصحف ليوم الخميس 5 تشرين الأول 2023

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الأخبار: القدس: «الفاشية» تحاصر المسيحيّين

نوّاف الموسوي: وجود البترول في لبنان حتميّ... بحراً وبراً



50% من الأدوية مهرّبة... ومنتهية الصلاحية



الديار: الرئاسة سلكت التدويل والمبادرات «بدون بركة»

300 شبكة لبنانية ــ سورية تدير النزوح والحكومة تخشى مواجهة المنظمات الدولية

ميقاتي: لإقرار الموازنة والا... التسجيل في المدارس الرسمية ضئيل جداً

نداء الوطن: مولوي يسدّ فراغ ميقاتي ويرفض "استباحة لبنان ديموغرافياً وبيعه"

خطة المعارضة للنازحين: توزيعُهم عربياً وإقفال المفوضية



النهار: المحركات الدولية "خامدة" واستنفار النزوح إلى اتساع

اللواء: الداخلية تنوب عن الدولة في إعلان الحرب على النزوح السوري العشوائي

شرطان لعودة لودريان.. والفراغ الطويل يطرح على الحكومة ملء الشواغر



البناء: الأزمة الدستورية الأميركية تنذر باحتمال عدم إقرار الموازنة والشلل المالي والتشريعي / سرايا القدس تستعرض مقدراتها بصواريخ جديدة وطائرات مسيّرة… وشعار الضفة لن تسقط / وزارة الداخلية تبدأ بتطبيق قوانين التراخيص والإقامات على النازحين السوريين عبر البلديات /

الجمهورية: الخيار الثالث متعثر... والأزمة مفنوحة

أزمة النزوح السوري... هل هي مفتعلة؟



?l'orient le jour: Réfugiés syriens : le Liban victime d'un « complot » ou de sa mal-gouvernance